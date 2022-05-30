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1 час назад

УЕФА может применить санкции к организаторам финала ЛЧ в Париже

Газета.Ruиещё 2

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник обсудит инциденты, произошедшие на финальном матче Лиги чемпионов в Париже и рассмотрит варианты с применением санкций к организаторам из-за необеспечения безопасности во время спортивного мероприятия, сообщает ФАН.

УЕФА может применить санкции к организаторам финала ЛЧ в Париже
Фото: ReutersReuters

Согласно сведениям RTL, УЕФА «находится в ярости» и не исключает, что Франции в обозримой перспективе не сможет организовать мероприятие такого масштаба.

Организация сначала выслушает объяснения от Федерации футбола Франции (FFF) и администрации стадиона «Стад де Франс».

Футбол,УЕФА,
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