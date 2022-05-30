УЕФА может применить санкции к организаторам финала ЛЧ в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник обсудит инциденты, произошедшие на финальном матче Лиги чемпионов в Париже и рассмотрит варианты с применением санкций к организаторам из-за необеспечения безопасности во время спортивного мероприятия, сообщает ФАН.

Фото: Reuters Reuters

Согласно сведениям RTL, УЕФА «находится в ярости» и не исключает, что Франции в обозримой перспективе не сможет организовать мероприятие такого масштаба.