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39 минут назад

Тренер сборной Аргентины оценил игру Месси

Евро-футбол.Руиещё 1

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о звездном нападающем команды Лионеле Месси.

Тренер сборной Аргентины оценил игру Месси
Фото: ReutersReuters

«Прежний Месси делал с мячом все, что хотел. Он пасовал всем подряд. Сейчас же Лео изменился и стал понимать игру н

Игра с Италией? Для нашей команды это хороший вызов. Постараемся показать хорошую игру», - цитирует специалиста Mundo Deportivo.

В среду, 1 июня, Аргентина встретится с Италией. Команды разыграют новый трофей в поединке под названием «Финалиссима». Это матч между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.

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