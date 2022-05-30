В «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в клуб

Напомним, «Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2021/2022. Подмосковный клуб обыграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 — по сумме двух встреч).

Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Спартак». В составе красно-белых футболист играл с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за «Спартак» полузащитник забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России.