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1 час назад

В «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в клуб

Чемпионат.comиещё 2

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слухи о возможном переходе в клуб полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

В «Динамо» опровергли информацию о переходе Глушакова в клуб
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Правда, что Глушаков переходит в «Динамо»? Нет», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, «Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2021/2022. Подмосковный клуб обыграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 — по сумме двух встреч).

Ранее Глушаков выступал за «Локомотив», «Ахмат» и «Спартак». В составе красно-белых футболист играл с 2013 по 2019 год. В 173 матчах за «Спартак» полузащитник забил 23 гола и отдал 10 результативных передач. Вместе с командой Глушаков выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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