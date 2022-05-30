Футбольный матч перерос в массовую драку фанатов с игроками

Болельщики «Сент-Этьена» устроили массовые беспорядки после поражения от «Осера» в ответном стыковом матче за право выступать в первой лиге. Как сообщает «Спорт-Экспресс», в сети появилось видео происшествия.

На кадрах видно, что сразу после окончания матча болельщики прорвались на поле и начали метать зажженные файеры в сторону подтрибунного пространства, а также драться с футболистами.

Напомним, что Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции. «Осер», в свою очередь, поднялся в элиту впервые с 2012 года. Помимо «Сент-Этьена», в Лигу 2 вылетели «Метц» и «Бордо».