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46 минут назад

Неймар обозначил свои цели на следующий сезон

Soccer News

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар рассказал о своих спортивных целях на следующий сезон и высказался о своем будущем.

Неймар обозначил свои цели на следующий сезон
Фото: TwitterTwitter

"Мои цели всегда одинаковы: взять все возможные трофеи. Хочу сыграть хорошо и выиграть чемпионат мира и Лигу чемпионов. Это мои цели на следующий сезон.

Это должно произойти в ПСЖ. У меня контракт с клубом, так что выбора нет. Да, это будет с ПСЖ", - сказал 30-летний бразильский футболист.

Ранее сообщалось, что Неймар в летнее трансферное окно может покинуть парижский клуб.

Футбол,
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