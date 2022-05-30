«Спартак» прокомментировал возможный уход главного тренера

Допускаю, конечно, всё. В нашей жизни может быть всё что угодно. Вчера никаких предпосылок не было. У него контракт. Он обязан работать по нему. Дальше будем принимать решение. Я пока не готов это комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.