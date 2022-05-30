Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+26° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании Ваноли покинуть клуб

Чемпионат.com

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Спартак» прокомментировал возможный уход главного тренера
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Останется ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что да. Я сам прочитал об уходе в телеграм-канале. О своём решении он не объявлял.

Допускаю, конечно, всё. В нашей жизни может быть всё что угодно. Вчера никаких предпосылок не было. У него контракт. Он обязан работать по нему. Дальше будем принимать решение. Я пока не готов это комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграл Кубок России — впервые с 2003 года.

Футбол,Илья Никульников,Паоло Ваноли,Евгений Мележиков,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители