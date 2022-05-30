Флорентино Перес прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал триумф королевского клуба в Лиге чемпионов.

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"Реал" обыграл в финальном матче "Ливерпуль" со счетом благодаря голу Винисиуса с передачи Федерико Вальверде. Это уже 14 Лига чемпионов в истории "сливочных".

"Триумф в Лиге чемпионов – это кульминация незабываемого сезона, в котором мы также выиграли Ла Лигу, в 35-й раз.

Надеемся, это трудное время, через которое мы вынуждены проходить, наконец-то закончится. "Реал Мадрид" вечен, и теперь мы идем за 15-м титулом ЛЧ", - сказал Флорентино.