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1 час назад

Песков ответил на вопрос, за какую команду болел Путин в финале Кубка России

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить, за какую команду болел Владимир Путин в финале Кубка России по футболу. Его слова приводит ТАСС.

Песков ответил на вопрос, за какую команду болел Путин в финале Кубка России
Фото: ТАССТАСС

«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», — заявил представитель Кремля.

Песков также не стал раскрывать, за какую команду он болел, отметив, что «безусловно» поздравляет победителей.

Напомним, что 29 мая «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. Со стороны красно-белых мячами отметились Квинси Промес и Александр Соболев, со стороны бело-голубых — Арсен Захарян.

Для возглавившего в декабре 2021 года «Спартак» главного тренера Паоло Ваноли этот трофей стал первым с красно-белыми.

Футбол,Паоло Ваноли,Арсен Захарян,Александр Соболев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Динамо,Спартак,
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