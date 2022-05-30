Песков ответил на вопрос, за какую команду болел Путин в финале Кубка России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить, за какую команду болел Владимир Путин в финале Кубка России по футболу. Его слова приводит ТАСС.

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«Мы никогда не говорим, и президент никогда не говорит, за какую он команду болеет. Менять эту традицию мы не будем», — заявил представитель Кремля.

Песков также не стал раскрывать, за какую команду он болел, отметив, что «безусловно» поздравляет победителей.

Напомним, что 29 мая «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка России. Со стороны красно-белых мячами отметились Квинси Промес и Александр Соболев, со стороны бело-голубых — Арсен Захарян.