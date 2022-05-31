Ловчев раскритиковал легионеров "Спартака"

«Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного. Выиграл Кубок — честь ему и хвала, но работу тренера определяет место в турнирной таблице. Для меня игроки из Люксембурга, Ямайки, а также такие, как Хендрикс, Кофрие, не должны быть в «Спартаке». Таких игроков можно найти в России, только с ними надо работать.



Ваноли не совершил революцию в игре «Спартака». У предыдущего тренера ничего не получалось с этим составом, так и у Ваноли ничего не получилось. Его отъезд может быть связан с политической обстановкой и с тем, что ему игроков могут не купить. Кто бы ни пришел в «Спартак», никаких первых мест с таким составом не будет», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».