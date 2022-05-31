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1 час назад

Бывший игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал легионеров красно-белых

Газета.Ruиещё 1

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал возможный уход главного тренера красно-белых Паоло Ваноли из клуба.

Ловчев раскритиковал легионеров "Спартака"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ваноли не сделал чего-то сверхъестественного. Выиграл Кубок — честь ему и хвала, но работу тренера определяет место в турнирной таблице. Для меня игроки из Люксембурга, Ямайки, а также такие, как Хендрикс, Кофрие, не должны быть в «Спартаке». Таких игроков можно найти в России, только с ними надо работать.

Ваноли не совершил революцию в игре «Спартака». У предыдущего тренера ничего не получалось с этим составом, так и у Ваноли ничего не получилось. Его отъезд может быть связан с политической обстановкой и с тем, что ему игроков могут не купить. Кто бы ни пришел в «Спартак», никаких первых мест с таким составом не будет», — приводит слова Ловчева «РБ Спорт».

Ваноли возглавил московский клуб в конце прошлого года. Под его руководством красно-белые в этом сезоне заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В воскресенье, 29 мая, красно-белые обыграли столичное «Динамо» в финале Кубка России. Встреча закончилась со счетом 2:1. На 10-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте динамовец Арсен Захарян сравнял счет на табло. На 72-й минуте форвард красно-белых Квинси Промес вышел один на один с голкипером «Динамо» и забил победный мяч.

«Спартак» выиграл трофей в четвертый раз в истории (1994, 1998, 20003, 2022) и впервые за 19 лет.

Футбол,Паоло Ваноли,Арсен Захарян,Александр Соболев,Евгений Ловчев,Динамо,Спартак,
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