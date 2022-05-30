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1 час назад

Хачатурянц: забавно, что Матюнин предложил мне пройти полиграф. Я готов его пройти

Чемпионат.com

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о словах судьи Алексея Матюнина, который обвинил его в связи с самарскими «Крыльями Советов».

Глава РПЛ заявил о готовности пройти полиграф после обвинений Матюнина
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Матюнин обвинил меня в связи с «Крыльями» — это самое забавное. Почему? Наверное, потому что это один из городов, в котором я никогда не был (смеётся). Забавно, что Матюнин предложил мне пройти полиграф. Готов ли я? Конечно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием». Напомним, Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) решила, что Матюнин допустил две ошибки в пользу хозяев поля в матче «Химки» — «Крылья Советов». Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды Игоря Осинькина на 42-й минуте матча и ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.

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