Глава РПЛ заявил о готовности пройти полиграф после обвинений Матюнина

«Матюнин обвинил меня в связи с «Крыльями» — это самое забавное. Почему? Наверное, потому что это один из городов, в котором я никогда не был (смеётся). Забавно, что Матюнин предложил мне пройти полиграф. Готов ли я? Конечно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.