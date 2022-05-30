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50 минут назад

Роман Бабаев высказался о будущем братьев Березуцких в ЦСКА

Чемпионат.com

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал будущее тренеров Алексея и Василия Березуцкого в команде.

Бабаев высказался о будущем братьев Березуцких в ЦСКА
Фото: САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»САХАРОВА АЛЁНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Березуцкие? Пока не готов комментировать. Не хочу кормить вас общими фразами, что я что-то вам сказал, а по сути, не сказал ничего. Потерпите несколько дней, возможны разные варианты», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

39-летний Алексей Березуцкий возглавил московскую команду летом 2021 года, заняв вакантное место после ухода хорватского специалиста Ивицы Олича. Под руководством Березуцкого команда в 34 матчах одержала 18 побед, 5 раз сыграла вничью и 11 раз проиграла.

Василий Березуцкий начинал сезон-2021/22 в тренерском штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре». В январе специалист был уволен и вернулся в ЦСКА.

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