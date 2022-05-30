Бабаев высказался о будущем братьев Березуцких в ЦСКА

«Березуцкие? Пока не готов комментировать. Не хочу кормить вас общими фразами, что я что-то вам сказал, а по сути, не сказал ничего. Потерпите несколько дней, возможны разные варианты», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.