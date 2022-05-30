"Уфа" попрощалась с легионерами клуба после вылета из РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» покинули все иностранные футболисты. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе. Клуб из столицы Башкортостана покинули сербский защитник Неманья Милетич, хорватский полузащитник Филип Мрзляк и колумбийский форвард Дилан Ортис.

В сезоне-2021/22 «Уфа» заняла 14 место и в стыковых матчах с «Оренбургом» не смогла завоевать право выступать в следующем сезоне в РПЛ. Первый матч закончился со счетом 2:2, во втором с минимальным перевесом 2:1 оказались сильнее футболисты «Оренбурга».

В другой паре подмосковные «Химки» по сумме двух матчей обыграли «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0).

Ранее сообщалось, что «Уфа» хочет продать нападающего Гамида Агаларова.