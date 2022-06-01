Агент Языджи о возможном переходе в «Зенит»: ЦСКА находится на первом месте для нас

<p> Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о возможном переходе турецкого игрока в «Зенит». </p> <p> «Никто из «Зенита» со мной не связывался. Я не встречался и не общался вообще ни с кем, кроме ЦСКА. Это дело принципа. Пока не решится судьба Юсуфа в ЦСКА, мы не станем начинать переговоры ни с одним другим клубом. Армейский клуб находится на первом месте для нас. </p> <p> Безусловно, мы также уважаем «Зенит». Это большой клуб с командой профессионалов. Не хочу ничего говорить, пока не закончатся переговоры между ЦСКА и «Лиллем». В этом виде спорта никогда нельзя предугадать, что будет дальше», — цитирует Чебеджи Sport24. </p> <p> Ранее инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале рассказал о том, что Чебеджи предложил услуги своего клиента «Зениту». </p> <p> 25-летний Языджи провел весеннюю часть сезона РПЛ в составе ЦСКА на правах аренды. Игрок принадлежит французскому «Лиллю», но из-за финансовых трудностей клуб планирует расстаться с турком и рассчитывает заработать на его продаже порядка 11,5 млн евро. Московский клуб же предлагает снизить цену до 7-8 млн евро. По условиям арендного соглашения опция выкупа не предусмотрена. </p> <p> В составе ЦСКА Языджи провел 12 матчей в РПЛ, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. По итогам сезона армейцы финишировали на пятом месте. </p>