Роналду может перейти в итальянский клуб

Итальянская «Рома» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду или экс-нападающим «Ювентуса» Паоло Дибалой. Об этом сообщает Il Messaggero.

По данным источника, владелец команды из Рима Дэн Фридкин планирует привлечь в команду звездного футболиста в качестве награды для наставника клуба Жозе Моуринью за победу в Лиге конференций.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.

Дибала в прошедшем сезоне итальянской Серии А сыграл в 29 матчах, забив 10 мячей и отдав пять результативных передач.