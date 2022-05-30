Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+30° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Роналду может стать игроком «Ромы»

Газета.Ru

Итальянская «Рома» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду или экс-нападающим «Ювентуса» Паоло Дибалой. Об этом сообщает Il Messaggero.

Роналду может перейти в итальянский клуб
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, владелец команды из Рима Дэн Фридкин планирует привлечь в команду звездного футболиста в качестве награды для наставника клуба Жозе Моуринью за победу в Лиге конференций.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.

Дибала в прошедшем сезоне итальянской Серии А сыграл в 29 матчах, забив 10 мячей и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду вынудил руководство «Манчестер Юнайтед» провести ремонт бассейнов на тренировочной базе.

Футбол,Дэн Фридкин,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители