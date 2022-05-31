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1 час назад

Новый владелец "Челси" Боули сделал заявление после покупки клуба у Абрамовича

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Новый владелец лондонского «Челси» Тодд Боули сделал заявление после покупки клуба у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Новый владелец "Челси" сделал заявление после покупки клуба у Абрамовича
Фото: ReutersReuters

Напомним, консорциум американца заплатил 4,25 миллиардов фунтов за приобретение «синих».

«Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на все 100% — каждую минуту каждого матча. Мы хотим, чтобы болельщики гордились клубом.

Наряду с нашими обязательствами по развитию молодежного состава и приобретению талантов наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб на долгосрочную перспективу и развивать замечательную историю успеха «Челси».

Я лично хочу поблагодарить министров и чиновников британского правительства, а также Английскую премьер-лигу за всю их работу», — приводит слова Боули пресс-служба «Челси».

В этом сезоне «Челси» не смог завоевать ни одного титула, дважды проиграв в финале Кубка Англии и Кубка лиги соответственно. В АПЛ команда финишировала на третьем месте.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Футбол,Тодд Боули,Роман Абрамович,
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