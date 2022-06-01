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1 час назад

Салах готов перейти в другой клуб АПЛ

Евро-футбол.Руиещё 1

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах готов перебраться в другой клуб из английского чемпионата.

Салах готов перейти в другой клуб АПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации The Athletic, 29-летний египетский футболист так и не сумел договориться с руководством мерсисайдского клуба по поводу нового соглашения, так что летом 2023 года форвард станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду. Салах комфортно себя чувствует в АПЛ, так что он хотел бы остаться именно на туманном Альбионе.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 ассистами.

Футбол,АПЛ,Мохамед Салах,
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