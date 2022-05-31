«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по Морате

По информации Tuttosport, в арендном договоре прописана сумма выкупа в 35 миллионов евро, но туринцы хотят заплатить за Морату чуть меньше. «Старая синьора» предложила «Атлетико» 20 миллионов евро за испанского футболиста, но «матрасники» не намерены делать туринцам скидку, так что предложение было отклонено.