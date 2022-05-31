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1 час назад

«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по поводку выкупа Мораты

Евро-футбол.Руиещё 1

Руководители мадридского «Атлетико» отклонили первое предложение туринского «Ювентуса» по поводу выкупа контракта испанского форварда Альваро Мораты.

«Атлетико» отклонил предложение «Ювентуса» по Морате
Фото: ReutersReuters

По информации Tuttosport, в арендном договоре прописана сумма выкупа в 35 миллионов евро, но туринцы хотят заплатить за Морату чуть меньше. «Старая синьора» предложила «Атлетико» 20 миллионов евро за испанского футболиста, но «матрасники» не намерены делать туринцам скидку, так что предложение было отклонено.

Напомним, что в этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью ассистами.

Футбол,Альваро Мората,
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