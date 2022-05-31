Аршавин: «Спартак» должен сказать спасибо болельщикам.

А «Спартак» — мастера. Тот же Промес вроде один на один с центра поля вышел, но кто-то ему отдал шикарно, в точку, куда надо было отдать и не дальше, и не ближе. И по скорости мяч к нему пришел вовремя. Как он одним касанием принял и потом убрал вратаря! Сквозила уверенность.