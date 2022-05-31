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2 часа назад

Аршавин: Конкуренты «Зенита» снова будут искать теории заговора

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что конкуренты питерской команды в следующем сезоне снова будут искать теории заговора.

Аршавин: конкуренты «Зенита» снова будут искать теории заговора
Фото: ТАССТАСС

Аршавин сказал в эфире «Матч ТВ», что конкуренты «Зенита» снова будут плакаться о том, что якобы «Сочи», «Нижний Новгород» и «Оренбург» будут отдавать очки питерскому клубу, хотя результаты говорят об обратном.

«Это всё больше теории заговора, ведь когда проигрываешь, то постоянно ищешь виноватых, то судей, то ещё что-то», - отметил экс-игрок.

Напомним, что «Зенит» в прошедшем сезоне вновь выиграл чемпионство. Команда под руководством Сергея Семака завоевала уже четыре титула кряду.

Футбол,Сергей Семак,Андрей Аршавин,Зенит,
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