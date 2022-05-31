Аршавин: конкуренты «Зенита» снова будут искать теории заговора

Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что конкуренты питерской команды в следующем сезоне снова будут искать теории заговора.

Аршавин сказал в эфире «Матч ТВ», что конкуренты «Зенита» снова будут плакаться о том, что якобы «Сочи», «Нижний Новгород» и «Оренбург» будут отдавать очки питерскому клубу, хотя результаты говорят об обратном.