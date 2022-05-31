Ди Мария завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
— После этого чемпионата мира придет время мне уйти из сборной. В национальной команде есть много молодых ребят, которые прогрессируют и мало-помалу подбираются к высокому уровню. С моей стороны занимать место здесь было бы немного эгоистично после стольких лет и после того, как я добился всего, чего хотел. После Катара я обязательно отойду в сторону, — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.
Аргентинец покинет «ПСЖ» по истечении срока контракта в конце июня 2022 года. Он выступал в составе парижского клуба с 2015 года и выиграл с ним 18 трофеев.
Ранее сообщалось об интересе к Ди Марии со стороны «Ювентуса».