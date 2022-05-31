Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
2 часа назад

Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины после ЧМ-2022

Матч ТВиещё 3

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария заявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ди Мария завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022
Фото: ReutersReuters

— После этого чемпионата мира придет время мне уйти из сборной. В национальной команде есть много молодых ребят, которые прогрессируют и мало-помалу подбираются к высокому уровню. С моей стороны занимать место здесь было бы немного эгоистично после стольких лет и после того, как я добился всего, чего хотел. После Катара я обязательно отойду в сторону, — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.

Аргентинец покинет «ПСЖ» по истечении срока контракта в конце июня 2022 года. Он выступал в составе парижского клуба с 2015 года и выиграл с ним 18 трофеев.

Ранее сообщалось об интересе к Ди Марии со стороны «Ювентуса».

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители