Ди Мария завершит карьеру в сборной после ЧМ-2022

— После этого чемпионата мира придет время мне уйти из сборной. В национальной команде есть много молодых ребят, которые прогрессируют и мало-помалу подбираются к высокому уровню. С моей стороны занимать место здесь было бы немного эгоистично после стольких лет и после того, как я добился всего, чего хотел. После Катара я обязательно отойду в сторону, — приводит слова Ди Марии Mundo Deportivo.