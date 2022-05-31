"Челси" может остаться без главной звезды

Нголо Канте может покинуть «Челси» летом.

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По данным L’Équipe, лондонский клуб и 31-летний полузащитник уже несколько месяцев обсуждают условия нового контракта. Срок действующего соглашения между французом и «Челси» истекает летом 2023 года.

Канте счастлив в «Челси», но его будущее остается неопределенным, так как многие клубы делают в «Челси» запросы по нему.

Сообщалось, что интерес к Канте проявляет «Манчестер Юнайтед».