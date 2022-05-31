Главные потери топ-клубов РПЛ. Кто уже ищет новое место работы

В списке — несколько игроков с богатым опытом выступлений за сборную России.

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

В РПЛ ещё официально не открыто летнее трансферное окно, а топ-клубы несут первые потери. Очевидно, в ближайшие недели список станет только больше. Рассказываем, кто уже ищет новое место работы.

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«Зенит»: Артём Дзюба, Магомед Оздоев

Чемпион страны потерял двух футболистов с российским паспортом. Дзюба объявил об уходе 22 мая, Оздоев — через три дня. Контракты обоих истекают 30 июня, а значит, футболисты достанутся другим клубам совершенно бесплатно. Дзюба отыграл за «Зенит» семь лет и пять раз был лучшим бомбардиром команды по итогам сезона. Предполагалось, что Артём может уехать в «Црвену Звезду», но генеральный директор сербского клуба заявил «РБ Спорт», что Дзюба больше им не интересен. Не исключено, что форвард останется в РПЛ. Правда, пока непонятно, где же он всё-таки окажется.

Комментируя уход Оздоева, гендиректор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что Магомед мог остаться, но выбрал другой путь. Отыгравший почти пять сезонов в Санкт-Петербурге полузащитник решил перезагрузить карьеру. Дзюба написал в соцсетях, что с уходом Оздоева клуб потерял костяк и хребет команды. «Зенит» попрощался с двумя важными игроками, но Медведев считает, что в команде остались авторитетные футболисты, которые станут новыми лидерами.

«Динамо»: Себастьян Шиманьски, Сандро Шварц

Поляк остался в России до конца сезона, хотя ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты. После финала Кубка России Шиманьски объявил об уходе из «Динамо» через соцсети: «Горжусь вами, парни. Последняя игра для меня». Польские СМИ ещё в апреле утверждали, что футболист покинет Россию по окончании сезона в РПЛ. Себастьян неплохо проявил себя в составе «Динамо» и по итогам чемпионата вошёл в число лучших ассистентов.

Покидает московский клуб и главный тренер. Сандро Шварц объявил о своём решении сразу после кубкового финала со «Спартаком» (1:2). Немецкий тренер отметил, что после 24 февраля многое изменилось, появились трудности. Он всё-таки доработал до конца сезона, хотя финишный отрезок оказался смазанным. Команда влетела «Сочи» (1:5) и уступила сопернику второе место в РПЛ, а потом обидным образом проиграла в финале Кубка. Вероятно, теперь тренер продолжит карьеру на родине.

«Спартак»: Зелимхан Бакаев

Об уходе Бакаева стало известно сразу по окончании кубкового финала. Полузащитник провёл матч с «Динамо» в запасе, а затем объявил, что уходит из «Спартака». При этом Зелимхан отметил, что это не его решение. По его словам, руководство клуба отказалось от продления контракта, который истекает через месяц. Отвечая на вопрос о возможном переходе в «Зенит», Бакаев подчеркнул, что пока ни с кем не договорился. Если верить словам Зелимхана, у него есть несколько вариантов, в том числе за рубежом. «Спартак» теряет одного из ведущих футболистов (ему всего 25 лет) и при этом не получит никакой компенсации.

ЦСКА: Хёрдур Магнуссон, Алан Дзагоев

Магнуссон покидает ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Договор рассчитан до 30 июня, и продлевать его никто не стал. Первую часть сезона исландец пропустил из-за тяжёлой травмы, а во второй чаще попадал в запас, чем выходил на поле. Прощаясь с болельщиками, Магнуссон назвал самый запоминающийся момент в составе ЦСКА. По его мнению, это победа в Мадриде над «Реалом» (3:0) в 2018 году. Были же времена!

Дзагоев в последние годы мучится с травмами. Вот и заключительный месяц этого сезона полузащитник пропустил из-за травмы ноги. Стороны договорились о расторжении контракта, который истекал летом 2023 года. Дзагоев не принимал участия в последнем туре РПЛ, однако активно поддерживал ЦСКА с фанатской трибуны. Алан отыграл за красно-синих 14 лет и в интервью «Чемпионату» отметил, что с его стороны нет никаких вопросов. Дзагоев готов к новому вызову, мотивация у него запредельная.

«Краснодар»: Евгений Городов, Юрий Газинский, Александр Мартынович

«Быки» в последнем матче сезона попрощались сразу с тремя опытными футболистами. Мартынович и Газинский — настоящие легенды клуба. Первый выступал за команду с 2010 года, второй — с 2012-го. Каждый из них отыграл за «Краснодар» более 200 матчей. Городов был в команде с 2020 года и провёл два матча в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне дела у всех складывались не лучшим образом. Газинский отыграл 16 матчей в РПЛ, Мартынович — восемь, Городов — один.

Бонус: Самуэль Жиго («Спартак»), Марио Фернандес, Жан-Филипп Гбамен (оба — ЦСКА)

Об уходе защитника объявили ещё зимой. «Марсель» договорился о трансфере Жиго и отдал его в аренду «Спартаку» до конца сезона. Француз уезжает из России в приподнятом настроении — последний матч за красно-белых выпал на победный финал Кубка с «Динамо». Жиго ярко отпраздновал успех, забравшись на стол в раздевалке. После матча защитник признался, что ему грустно покидать «Спартак», поскольку его отлично приняли в команде.

Фернандес приостановил карьеру после 10 лет в составе ЦСКА. Марио объяснил это накопленной усталостью и желанием провести ближайшие месяцы с семьёй. При этом он не исключил возвращения в московский клуб, если у него будут силы помочь команде. Прощание Фернандеса с ЦСКА получилось ярким — защитник вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом и результативной передачей в матче с «Ростовом» (4:0).

Полузащитник Гбамен уходит из ЦСКА в связи с окончанием арендного договора, права на него принадлежат «Эвертону». По окончании последнего тура РПЛ ивуариец сказал следующее: «Надеюсь, ЦСКА выиграет в будущем много трофеев, и почему бы не вернуться в команду в ближайшие два года?»

Кто ещё ушёл

Сразу два игрока покидают «Крылья Советов». Иван Игнатьев, выступавший на правах аренды, возвращается в «Рубин», а у Максима Канунникова истекает срок контракта. Прошедший сезон лучше забыть и тому, и другому. Игнатьев забил всего один мяч в пяти матчах за полсезона в «Крыльях», а Канунников вообще не выходил на поле.