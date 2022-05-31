Зинченко не против перейти в «Арсенал»

Переход защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в лондонский «Арсенал» становится всё более вероятным. Согласно данным от журналиста Саймона Байковски, сам футболист не против присоединиться к «канонирам», так как недоволен количеством игрового времени в стане «горожан».