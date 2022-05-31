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50 минут назад

Зинченко не против перейти в «Арсенал», так как хочет получать больше игровой практики

Евро-футбол.Руиещё 1

Переход защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в лондонский «Арсенал» становится всё более вероятным. Согласно данным от журналиста Саймона Байковски, сам футболист не против присоединиться к «канонирам», так как недоволен количеством игрового времени в стане «горожан».

Зинченко не против перейти в «Арсенал»
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета может использовать Зинченко на позиции центрального полузащитника. Футболист ранее выступал в этом амплуа, но затем наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола переквалифицировал его в крайнего защитника.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы».

Футбол,Александр Зинченко,
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