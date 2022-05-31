В Госдуме поддержали идею воссоздать «Шахтер» в Донецке

— Возрождение «Шахтера» именно в Донецке, конечно, цель амбициозная. Если главе республики удастся решить вопрос со спонсорами и игроками, то это станет легендарным событием, которое войдет в историю.



Что касается игры в российской лиге, то сделаем все возможное, чтобы зрители увидели новую возрожденную команду «Шахтер». Пока заявок в комитет Госдумы не приходило. Слышал, что планируется матч между сборными Крыма и сборной ДНР и ЛНР. Но даты встречи пока мне не известны, — сказал Бурлаков в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».