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1 час назад

В Госдуме поддержали идею воссоздать футбольный клуб «Шахтер» в Донецке

Матч ТВ

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков заявил, что если руководству Донецкой Народной Республики (ДНР) удастся воссоздать футбольный клуб «Шахтер», это станет историческим событием.

В Госдуме поддержали идею воссоздать «Шахтер» в Донецке
Фото: ReutersReuters

Ранее глава республики Денис Пушилин заявил о намерениях создать свой «Шахтер» вместо команды Рината Ахметова, отметив, что есть предложения по спонсорам.

— Возрождение «Шахтера» именно в Донецке, конечно, цель амбициозная. Если главе республики удастся решить вопрос со спонсорами и игроками, то это станет легендарным событием, которое войдет в историю.

Что касается игры в российской лиге, то сделаем все возможное, чтобы зрители увидели новую возрожденную команду «Шахтер». Пока заявок в комитет Госдумы не приходило. Слышал, что планируется матч между сборными Крыма и сборной ДНР и ЛНР. Но даты встречи пока мне не известны, — сказал Бурлаков в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Футбол,Сергей Бурлаков,Денис Пушилин,Ринат Ахметов,Госдума,
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