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1 час назад

«Связано с политической ситуацией». Смородская — об уходе Рыбуса из «Локомотива»

Чемпионат.comиещё 4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе из команды защитника Мацея Рыбуса. Соглашение с польским футболистом не было продлено.

Польский защитник Рыбус покинул «Локомотив»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всякое может быть. Я думаю, что это связано с политической ситуацией. Он хороший футболист, очень жалко. Без сомнений, это потеря для «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши. В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.

Футбол,Егор Кабак,Ольга Смородская,
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