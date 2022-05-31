Польский защитник Рыбус покинул «Локомотив»

«Всякое может быть. Я думаю, что это связано с политической ситуацией. Он хороший футболист, очень жалко. Без сомнений, это потеря для «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком .

За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши. В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.