Овчинников не имеет никакого отношения к школе его имени

С декабря 2021 года я не имею никакого отношения к деятельности Футбольной школы Сергея Овчинникова (FSO). Все обещания, якобы от моего имени, были даны не мной и без моего ведома. И я выступаю категорически против того, чтобы деятельность Николая Федчука каким-либо образом ассоциировалась с именем Сергея Овчинникова. Наши дороги с этим человеком разошлись раз и навсегда. Мы запустили процесс ликвидации организации, который, надеюсь, скоро будет успешно завершён», — написал Овчинников в своих соцетях.