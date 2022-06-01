Друг Левандовского раскритиковал руководство «Баварии»

«Если вы посмотрите на поведение «Баварии» в последние месяцы, то поймёте, что Левандовски определённо не входит в их планы на будущее. Очень жаль, что никто из руководства клуба не захотел провести честный и открытый разговор», — цитирует Зависляка Sky Sport Germany.