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33 минуты назад

Шотландия — Украина: хозяева сократили отставание в счёте

Чемпионат.comиещё 11

Сегодня, 1 июня, проходит матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Хозяева сократили отставание в счёте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня. Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.

Украина сыграет с Шотландией в стыковых матчах Чемпионата мира по футболу
Фото: scotland football federationscotland football federation

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