Украина сыграет с Шотландией в стыковых матчах Чемпионата мира по футболу

Сегодня, 1 июня, состоится матч в рамках финальной части отбора на чемпионат мира между Украиной и Шотландией. Встреча пройдёт в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». Игра начнётся в 21:45 по мск.

Победитель этой игры встретится в финале отбора на мундиаль с командой Уэльса. Эта игра состоится 5 июня. Изначально матч был запланирован на 24 марта, однако его пришлось перенести из-за начала военной спецоперации на территории Украины. Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года обыграла национальную команду Хорватии.