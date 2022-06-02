Стало известно, где может продолжить свою карьеру Дзюба

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба не определился с местом продолжения своей спортивной карьеры.

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По информации «Матч ТВ», 33-летний форвард склоняется к переезду в Турцию. В данный момент, отмечает источник, продолжение карьеры Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ) маловероятно.

Напомним, 22 мая нападающий попрощался с сине-бело-голубыми. У игрока истек контракт с клубом, стороны решили его не продлевать.

Дзюба выступал за клуб с берегов Невы с 2015 года. За это время он провел за «Зенит» 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач. В сезоне-2021/22 Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство.