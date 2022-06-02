«Нереальное предложение. Меня трясло!» Как Дзюба отказался переезжать в Китай

Интересно, сейчас он жалеет о решении в 2019-м?

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Артём Дзюба до сих пор не выбрал следующий клуб. Инсайдеры говорят о вариантах в Турции, России, а не так давно бывший президент «Москвы» Юрий Белоус вкинул информацию про Китай. Якобы Артёма там помнят, любят и готовы засыпать юанями.

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Информацию быстро опровергли. И сейчас Артём там вряд ли окажется. Хотя ещё несколько лет назад мог. Но тогда предпочёл «Зенит» огромной сумме.

Первый раз Дзюба «переходил» в Китай в 2017-м

Правда, в шуточной форме. Тогда из «Зенита» зарабатывать на старость в Китай уехали два лидера – сначала Халк, потом Витсель. Там же появился и Андре Виллаш-Боаш, которого тоже соблазнили местные зарплаты. В январе 2017-го, когда два звёздных зенитовца уже получали деньги в новых клубах, «Зенит» сыграл товарищеский матч с «Чанчунь Ятай». Обычная товарищеская игра, Питер победил 5:2. А после матча в соцсетях Артёма появился неожиданный пост.

«Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба.

Не все оценили шутку. Кто-то посчитал, что это правда. В то время китайское направление находилось на пике популярности. И, вероятно, чуть ли не каждый мечтал получить предложение от какого-то клуба. Тот же Витсель уехал на зарплату в € 18 млн в год. Дзюбе точно могли накинуть в районе € 10 млн. Но всё это оказалось шуткой. Дзюба остался в «Зените», а реальное предложение получил спустя некоторое время.

Почему Дзюба дважды отказал?

Впервые он рассказал об этом весной 2019-го. Вероятно, предложение поступило зимой. Первоначальные слова Дзюбы – один китайский клуб давал ему € 9 млн в год.

«Предложение из Китая? Нереальное, да. Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами, и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели, – говорил он «СЭ». – Понятно, что у меня ещё год контракта, и тут многое зависит от руководства «Зенита» – одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию. Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня».

В сентябре 2019-го нападающий, который к этому моменту ещё не имел новый контракт, вновь вспомнил про Китай. И сказал очень важную вещь: деньги не главное.

«Если не соврать, то день-два, конечно, соблазн был. Подсчитываешь и думаешь: «Ничего себе». Но в целом я понимал, что это заканчиваешь карьеру. Мне кажется, я ещё в том возрасте, в котором можно поиграть в футбол. Деньги не главное. Они имеют значение, это определённый статус. Они дают тебе независимость и какую-то свободу. Ты можешь вести себя более уверенно, ты можешь позволить себе что-то. Но деньги не самоцель. Лучше иметь сто друзей, чем сто рублей», – говорил Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Ещё через пару месяцев выступил бывший агент Дзюбы Олег Артёмов. Он сообщил, что после чемпионата мира 2018 года форвард начал сотрудничать с Жорже Мендешем. Но до этого у Артёма было предложение из Китая в € 7 млн. Вероятно, речь идёт как раз о лете 2018-го, после которого о Дзюбе узнала широкая общественность.