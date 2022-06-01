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2 часа назад

Американская компания RedBird Capital Partners стала основным собственником "Милана"

Советский спортиещё 1

Elliott Advisors UK Limited продала большую часть акций за 1,2 миллиарда евро.

Назван новый владелец ФК "Милан"
Фото: 0Советский спорт0Советский спорт

"Милан" на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения между американской компанией RedBird Capital Partners и британской организацией Elliott Advisors UK Limited.

Согласно нему RedBird, заплатив 1,2 млрд евро, станет основным собственником итальянского клуба, в то же время Elliott Advisors будет иметь не только долю в "Милане", но и место в совете директоров "россонери".

Напомним, что "Милан" в этом году впервые за 11 лет выиграл серию А.

Добавим, что RedBird является инвестором Fenway Sports Group, которая владеет в том числе английским "Ливерпулем".

Футбол,
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