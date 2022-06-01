Назван новый владелец ФК "Милан"

Elliott Advisors UK Limited продала большую часть акций за 1,2 миллиарда евро.

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"Милан" на своем официальном сайте объявил о заключении соглашения между американской компанией RedBird Capital Partners и британской организацией Elliott Advisors UK Limited.

Согласно нему RedBird, заплатив 1,2 млрд евро, станет основным собственником итальянского клуба, в то же время Elliott Advisors будет иметь не только долю в "Милане", но и место в совете директоров "россонери".

Напомним, что "Милан" в этом году впервые за 11 лет выиграл серию А.