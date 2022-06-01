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49 минут назад

«Милан» сообщил о смене владельца

Евро-футбол.Ру

В «Милане» сменился владелец, об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Теперь руководить «россонери» будет американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners, который выкупил акции у Elliott Management.

«Милан» сообщил о смене владельца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как информирует клубная пресс-служба, сумма сделки оценивается в 1,2 миллиона евро. Плавный переход к новым владельцам состоится летом, а закрытие сделки ожидается к сентябрю этого года.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Италии миланский клуб стал обладателем скудетто.

Футбол,
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