«Барселона» захотела получить сотни миллионов евро на трансферы

«Барселона» хочет получить бюджет в размере 700 миллионов евро на проведение летней трансферной кампании. О планах каталонцев сообщает ESPN.

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Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро, а также благодаря выручке от продажи доли в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это должно принести еще около 200 миллионов.

Чтобы осуществить задуманное, «Барселоне» необходимо согласие ее членов. Для этого каталонцы 16 июня проведут экстренное собрание, где состоится голосование.