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40 минут назад

«Барселона» захотела получить сотни миллионов евро на трансферы

Lenta.ru

«Барселона» хочет получить бюджет в размере 700 миллионов евро на проведение летней трансферной кампании. О планах каталонцев сообщает ESPN.

«Барселона» захотела получить сотни миллионов евро на трансферы
Фото: ReutersReuters

Получить необходимую сумму планируется за счет части будущих доходов от телеправ на показ чемпионата Испании, которая оценивается в 500 миллионов евро, а также благодаря выручке от продажи доли в сфере лицензирования и мерчендайзинга. Это должно принести еще около 200 миллионов.

Чтобы осуществить задуманное, «Барселоне» необходимо согласие ее членов. Для этого каталонцы 16 июня проведут экстренное собрание, где состоится голосование.

В апреле появилась информация об интересе «Барселоны» к форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Уточнялось, что каталонцы готовы платить поляку 40 миллионов евро в год.

Футбол,Роберт Левандовски,
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