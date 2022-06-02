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1 час назад

Шотландия победить не смогла. За путёвку на ЧМ-2022 с Уэльсом сыграет Украина

Спорт уик-энд

Сборная Украины обыграла команду Шотландии со счётом 3:1 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2022. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Однако даже поддержка трибун шотландским футболистам не помогла. Голы у победителей забили нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко и форвард «Бенфики» Роман Яремчук.

Украина прошла Шотландию и сыграет с Уэльсом в стыковом матче Чемпионата мира по футболу
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд

В концовке матча полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор сократил отставание.Однако спасти игру хозяевам не удалось. Более того, в компенсированное время нападающий «Днепра-1» Артём Довбик подловил шотландцев в контратаке и забил третий гол…

Таким образом, в решающем матче за последнюю вакантную в европейской отборочной зоне ФИФА путёвку в финальный турнир мирового первенства сыграют команды Уэльса и Украины. Игра состоится в Кардиффе 5 июня.

Сумеют ли валлийцы дать бой? Или сразу две британских команды проиграют одному и тому же сопернику?

ЧМ-2022. Квалификация. Европа. Плей-офф. 1/2 финала

Шотландия - Украина - 1:3

Голы: Ярмоленко, 33 (0:1). Яремчук, 49 (0:2). Макгрегор,79 (1:2). Довбик, 90+5 (1:3).

Футбол,Каллум Макгрегор,Роман Яремчук,Андрей Ярмоленко,Артем Довбик,
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