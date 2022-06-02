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1 час назад

Матыцин о крымских клубах и РФС: «Не будем нарушать регламенты в одностороннем порядке. Сжечь мосты всегда успеем»

Sports.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил вероятность включения Федерации футбола Крыма в РФС.

Министр спорта считает, что пока рано пускать крымские клубы в РПЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

– Восемь лет РФС не принимал в свой состав Федерацию футбола Крыма — сдерживал риск санкций со стороны ФИФА и УЕФА. Стоит ли по-прежнему оглядываться на них?

— Есть формальная сторона, а есть реальная. Мы делаем все возможное, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях. С точки зрения юридических шагов мы сторонники соблюдения всех регламентов, несмотря на претенциозное отношение к РФС. Мы не будем в одностороннем порядке нарушать договоренности и регламенты. Мы за взаимодействие и дорогу с двусторонним движением.

Работа ведется, в ближайшее время мы достигнем и юридических решений. С одной стороны, есть ряд ограничений со стороны ФИФА и УЕФА, с другой — есть и движение вперед. Например, команды из студенческой лиги могут участвовать в российских соревнованиях.

Нет безвыходных ситуаций. Да, многое изменилось. Но агрессивных шагов, которые нарушают договоренности или регламенты, в данном случае футбольные, наверное, пока делать не нужно.

— Существует мнение, что раз на нас и так наложены крайне серьезные санкции в том же футболе, то нет смысла оглядываться на текущие регламенты.

— Здесь общего подхода пока нет. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Мнения международных федераций по разным видам спорта неоднозначны. Где-то это агрессивная позиция, где-то более сдержанная. Сжечь мосты мы всегда успеем. Сказать, что «вы нарушаете, значит, и мы все будем нарушать», — неверно. Я бы не ста

Я поддерживаю позицию Путина: мы не уходим в изоляцию, мы открыты для диалога. При этом будем жестко отстаивать свои интересы и самодостаточность, – сказал Матыцин.

Футбол,Олег Матыцин,Владимир Путин,РФС,УЕФА,
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