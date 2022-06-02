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3 часа назад

Аршавин оценил шансы российских клубов принять участие в Лиге чемпионов

Спорт день за днемиещё 5

«Скажу честно, шансы минимальны. Даже если там принято будет решение, что наши клубы каким-то чудом будут участвовать, я не представляю, как мы станем играть. Думаю, в данной ситуации все команды будут всячески показывать свое нежелание играть с нами. Я не верю, что мы сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов», — передает слова Андрея Аршавина «РБК-Спорт».

Аршавин оценил шансы российских клубов принять участие в ЛЧ
Фото: ТАССТАСС

28 февраля УЕФА совместно с ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах под эгидой организации. 2 мая УЕФА объявил, что решение распространяется до конца сезона-2022/23.

В минувшем сезоне «Зенит» занял третьем место в группе Лиги чемпионов и пробился в стыковой матч плей-офф Лиги Европы, где уступил «Бетису» по сумме двух матчей со счетом 3:2. «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы и в 1/8 финала должен был сыграть против «РБ Лейпцига», однако был дисквалифицирован по решению УЕФА.

Прямую путевку в Лигу чемпионов-2022/23 получил «Зенит», петербургский клуб заменит «Селтик», который стал чемпионом Шотландии. В квалификационном раунде должен был сыграть «Сочи», занявшие второе место в РПЛ.

Футбол,Андрей Аршавин,УЕФА,Зенит,Спартак,
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