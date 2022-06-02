«Ювентус» назвал зарплату Погба

Французский полузащитник Поль Погба, покинувший «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента, близок к трансферу в туринский «Ювентус».

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По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, «старая синьора» предложила хавбеку долгосрочный трудовой договор с окладом в размере восьми миллионов евро. Туринцы собираются закрыть сделку на следующей неделе, как раз тогда состоится финальный этап переговоров.