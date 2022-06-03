Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
17 минут назад

«Фанаты испытали боль, а теперь слышат от французского министра, что были проблемой. Это просто позор». Директор «Ливерпуля» о беспорядках на финале ЛЧ

Sports.ruиещё 1

Директор «Ливерпуля» вновь выразил недовольство комментариями французских министров.

"Это просто позор", – директор «Ливерпуля» в шоке от поведения Франции
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках на финале Лиги чемпионов, заявив, что многие из них пытались попасть на игру с «Реалом» (0:1) без билета или с фальшивками. После этих слов «Ливерпуль» потребовал у нее извинений.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен считает, что в беспорядках перед финалом есть вина Юргена Клоппа, который призывал фанатов приезжать в Париж без билетов. Также он сказал, что «такие проблемы – только с английскими клубами».

«Я действительно сочувствую нашим фанатам. Никто не должен проходить через то, с чем они столкнулись в субботу. Как вход на стадион, так и выход с него были организованы по-настоящему позорно, я уже говорил об этом на этой неделе.

В субботу они испытали боль, почувствовали горе и обиду, им нанесли ущерб, а теперь они слышат от французского министра, что только фанаты «Ливерпуля» были проблемой. Это просто позор.

Мадридский «Реал» дал понять, что их болельщики тоже пострадали. Так что все, что я могу сказать, это то, что я испытываю огромное сочувствие к нашим фанатам. Яне думаю, что все эти заявления справедливы. Мы просто им не верим», – сказал исполнительный директор клуба Билли Хоган.

Футбол,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители