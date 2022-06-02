Лига наций подверглась резкой критике

2 июня в Севилье в матче Лиги наций сыграют Испания и Португалия. Географические соседи стартуют в необычном по времени проведения турнире. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

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Испания - Португалия: прогноз и ставки на матч Лиги наций 2 июня, коэффициенты букмекеров

2 июня в матче Лиги наций встретятся Испания и Португалия.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами хозяев поля. Поставить на испанцев можно с коэффициентом 2.15, это примерно 46% вероятности. Шансы Португалии аналитики оценили коэффициентом 3.70 (26%), а на ничью можно сделать ставку за 3.45 (28%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. Поставить на тотал голов больше 2.5 можно с коэффициентом 2.05, а на тотал меньше 2.5 – за 1.78.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча – ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 6.50.

Испания - Португалия: какие делать ставки на матч Лиги наций 2 июня

Лига наций в этом сезоне подверглась критике. Да, болельщиков громкие вывески, конечно, привлекают, но все остальные не понимают, зачем УЕФА нужно было проводить этот турнир. Футболисты и так играют на износ, а здесь вместо заслуженного отдыха они получили лишнюю нагрузку. И ладно бы на кону стояло что-то серьезное, но для большинства сборных этот турнир - просто товарищеские матчи. Тот же Кевин де Брейне прямо заявил, что не воспринимает Лигу наций всерьез.

Но ворчание ворчанием, а Испания и Португалия явно намерены играть всерьез: и Луис Энрике, и Фернанду Сантуш собрали под свои знамены всех сильнейших. Обращает на себя внимание, разумеется, присутствие Криштиану Роналду. Звездный португалец провалил сезон вместе с «Манчестер Юнайтед», а в сборной каждый его гол означает новый рекорд. Да и вообще атака португальцев поражает целой россыпью классных имен: помимо Роналду тут есть Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леао и Жоау Феликс. Зато у Испании молодые и голодные звездочки, которые уже показали себя на Евро-2020.

Играть, конечно, будут всерьез, но убиваться никто не будет. Три последних очных встречи команд завершились вничью. Есть резон поставить на мирный исход и в этот раз. Ни у одной из команд нет явного превосходства, так что можно смело проверять ничью. БК Фонбет дает коэффициент 3.45 на такое развитие событий.

Есть ощущение, что много голов тоже не будет. Да, мы помним прекрасный матч на ЧМ-2018: 3:3, хет-трик Роналду, но после этого мы увидели две нулевые ничьи. Вот и на этот раз сверхяркого футбола мы, скорее всего, не дождемся. Поставить на ТМ 2.5 гола можно за 1.78.