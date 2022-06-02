Талисман чемпионата мира – 2018 в России волк Забивака был вырезан из видеоролика с маскотом предстоящего ЧМ-2022 в Катаре по просьбе ФИФА, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.

Согласно информации источника, в первоначальном варианте ролика было множество отсылок к чемпионату мира в России. Забивака был в роли «мостика» и переходящего звена между мундиалями 2018 и 2022 года. Однако ФИФА попросила вырезать российский талисман после отстранения страны от международных турниров, дабы избежать излишней комплиментарности в адрес России.