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2 часа назад

Мюллер высказался о ситуации с Левандовски

Sports.tj

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал желание Роберта Левандовски уйти из мюнхенского клуба.

Мюллер высказался о ситуации с Левандовски
Фото: ReutersReuters

«Я бы хотел, чтобы мой давний партнер по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню момент, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский «Реал».

Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу», – приводит слова Мюллера Sport1.

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски провел за «Баварию» 47 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Футбол,Томас Мюллер,Франк Рибери,Роберт Левандовски,Реал,
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