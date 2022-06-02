Мюллер высказался о ситуации с Левандовски

«Я бы хотел, чтобы мой давний партнер по нападению остался. Мы много раз проходили через подобные ситуации. Помню момент, когда Франк Рибери хотел перейти в мадридский «Реал» .

Но можно сказать точно, что каждый футболист, у которого осенью будет действующий контракт с клубом, захочет снова проявить себя. Потому что плохая игра не доставляет удовольствия ни одному футболисту и клубу», – приводит слова Мюллера Sport1.