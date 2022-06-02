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1 час назад

Женская Финалиссима состоится в июле в Европе — УЕФА

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Матч между чемпионом Европы по футболу и победителем Кубка Америки среди женских команд — Финалиссима — состоится в июле в Европе, дата и место игры пока не определены, сообщается в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Финалиссима" с участием женских сборных пройдет в Европе в июле
Фото: УЕФАУЕФА

В среду в Лондоне состоялась мужская Финалиссима — турнир из одного матча между ставшей чемпионом Европы сборной Италии и выигравшей Кубок Америки командой Аргентины. Победу одержала южноамериканская команда — 3:0.

УЕФА и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявили о серии новых турниров с участием женских футбольных, мини-футбольных и молодежных команд.

Чемпион Европы по мини-футболу сборная Португалии, бронзовый призер сборная Испании, сыграют в «Финале четырех» с победителем и финалистом Кубка Америки по мини-футболу КОНМЕБОЛ-2022 Аргентиной и Парагваем. Турнир пройдет с 16 по 18 сентября в Буэнос-Айресе.

УЕФА и КОНМЕБОЛ в настоящее время работают над взаимным признанием тренерских квалификаций, которое должно начать действовать в 2023 году.

Футбол,УЕФА,
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