Шакиру после расставания с Пике доставили в больницу

Ранее сообщалось, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Отмечалось, что Пике несколько недель живёт один в своей старой квартире. Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. У пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет).