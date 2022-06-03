Уткин оценил шансы Украины на победу над Уэльсом

Известный российский комментатор Василий Уткин на своём ютуб-канале оценил шансы на выход украинской сборной на чемпионат мира в Катаре.

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Уткин сказал, что украинская команда дала чудовищно крутой бой Шотландии и одержала весьма убедительную победу, хотя шансы на победу над Уэльсом у «жёлто-синих» остаются «андердожьими».

«У украинцев сил не прибавится, а вот Уэльс посмотрел на то, как была обыграна Шотландия», - добавил комментатор.