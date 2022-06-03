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1 час назад

ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ на 24 июля, чтобы игроки успели отдохнуть

Sports.ru

В московском клубе хотят увеличить время на подготовку к новому сезону. Сейчас в проекте календаря указано, что матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится 9 июля. Старт чемпионата запланирован на 15-18 июля.

ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ
Фото: Sports.ruSports.ru

В московском клубе хотят увеличить время на подготовку к новому сезону. Сейчас в проекте календаря указано, что матч за Суперкубок России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак», состоится 9 июля. Старт чемпионата запланирован на 15-18 июля.

По данным «РБ Спорт», ЦСКА предлагает перенести старт РПЛ на 24 июля, чтобы футболисты, в том числе и легионеры, задействованные в июньских матчах сборных, успели должным образом отдохнуть

Эта тема поднималась на последнем общем собрании РПЛ, состоявшемся 30 мая, но тогда поддержки у большинства клубов она не нашла.

Ранее «Спартак» направил письмо в РФС и РПЛ с предложением о переносе матча за Суперкубок на 16 июля. Клуб считает, что это необходимо, так как «Зенит» закончил сезон раньше.

Футбол,РФС,Зенит,Спартак,
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