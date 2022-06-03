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21 минуту назад

«Барса» хочет снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты. Эту нужно для регистрации новичков

Sports.ru

«Барселона» хочет снизить зарплаты большинства игроков в два раза.

Игроки "Барселоны" могут остаться без денег
Фото: Sports.ruSports.ru

Чтобы справиться с финансовыми трудностями, каталонский клуб намерен снизить зарплатную ведомость. Если договориться с игроками о понижении зарплат не удастся, то клубу будет крайне сложно зарегистрировать новичков этим летом.

Как пишет Mundo Deportivo, «Барселона» намерена предпринять экстренные меры и хочет на 50% снизить зарплаты практически всех игроков. Это не коснется лишь тех футболистов, которые недавно подписали новые контракты (Ансу Фати, Педри и Рональд Араухо), а также тех, кто перешел в клуб по ходу зимнего трансферного окна (Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг, Дани Алвес), потому что зарплаты этих футболистов уже соответствуют нынешним реалиям «Барсы».

Источники в «Барселоне» сообщают, что с некоторыми игроками этот вопрос уже обсудили, а с остальными поговорят в ближайшие дни. В случае, если кто-то из игроков откажется от снижения зарплат, то им будут либо искать новый клуб, либо попробуют разработать формулу расторжения контракта с учетом снижения зарплаты на 50%.

Задача «Барселоны» будет непростой. Агенты двух лидеров «Барселоны» в беседе с Mundo Deportivo напомнили, что их клиенты уже снижали зарплаты, когда клуб просил их об этом.

«Они не только согласились отложить получение большой части зарплаты, положенной по контракту, но в прошлом году они уже снижали зарплаты, идя навстречу нуждам клуба. Тогда зарплаты снизятся уже более чем на 50%», – сказали агенты.

Футбол,
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