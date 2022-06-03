Уткин объяснил, почему МакSим пела "под фанеру" на Кубке России

Любой человек, который имел хоть какое-то отношению к телевидению, скажет вам в одно касание — если речь идет не о концерте, а о сольном выступлении, никто никогда не будет устраивать на стадионе живой звук. Это адски дорого. Это стоило бы вдвое больше, чем гонорары самих артистов», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.