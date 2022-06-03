Уткин объяснил, почему МакSим пела "под фанеру" на Кубке России

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финальном матче Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Ранее российская певица Люся Чеботина в социальных сетях заявила, что она и МакSим пели под фонограмму после финала Кубка страны.
«Динамовская исполнительница Люся Чеботина рассказала, что все происходило под фанеру. Ей неприятно, конечно, было, что с MaкSим пел весь стадион, а ей в основном свистели. Почему-то все удивились этим словам, что МакSим тоже пела под фанеру.
Любой человек, который имел хоть какое-то отношению к телевидению, скажет вам в одно касание — если речь идет не о концерте, а о сольном выступлении, никто никогда не будет устраивать на стадионе живой звук. Это адски дорого. Это стоило бы вдвое больше, чем гонорары самих артистов», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.
Напомним, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли обыграли «Динамо» со счетом 2:1.
«Спартак» выиграл трофей в четвертый раз в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и впервые за 19 лет.