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24 минуты назад

Уткин: артистки на финале Кубка России пели под фонограмму из-за дороговизны "живого звука"

Газета.Ru

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финальном матче Кубка России между московскими «Спартаком» и «Динамо».

Уткин объяснил, почему МакSим пела "под фанеру" на Кубке России
Фото: РИАРИА

Ранее российская певица Люся Чеботина в социальных сетях заявила, что она и МакSим пели под фонограмму после финала Кубка страны.

«Динамовская исполнительница Люся Чеботина рассказала, что все происходило под фанеру. Ей неприятно, конечно, было, что с MaкSим пел весь стадион, а ей в основном свистели. Почему-то все удивились этим словам, что МакSим тоже пела под фанеру.

Любой человек, который имел хоть какое-то отношению к телевидению, скажет вам в одно касание — если речь идет не о концерте, а о сольном выступлении, никто никогда не будет устраивать на стадионе живой звук. Это адски дорого. Это стоило бы вдвое больше, чем гонорары самих артистов», — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли обыграли «Динамо» со счетом 2:1.

«Спартак» выиграл трофей в четвертый раз в истории (1994, 1998, 2003, 2022) и впервые за 19 лет.

Футбол,Паоло Ваноли,Василий Уткин,Динамо,Спартак,
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