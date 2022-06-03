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1 час назад

УЕФА принес извинения всем болельщикам за беспорядки во время финала ЛЧ в Париже

Газета.Ruиещё 6

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением по итогам прошедшего финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" содержал победу над "Ливерпулем" (1:0).

УЕФА принес извинения болельщикам за беспорядки во время финала ЛЧ в Париже
Фото: uefa.comuefa.com

"УЕФА приносит искренние извинения всем поклонникам футбола, которым пришлось стать свидетелями или пережить пугающую события, произошедшие в преддверии финала Лиги чемпионов. В ночь, которая должна была запомнится праздником европейского клубного футбола. Ни один фанат не должен оказаться в такой ситуации, это не должно повториться. После событий УЕФА заказал независимую экспертизу для выявления недостатков всех субъектов, задействованных в организации финала. Проверка будет направлена на установление хронологии того, что происходило в течение дня, как на футбольном стадионе, так и на прилегающих территориях", — сообщается в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Ранее мадридский "Реал" обратился к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой объяснить выбор стадиона "Стад де Франс" в качестве места проведения финала Лиги чемпионов. Напомним, что 2 мая стало известно о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в cезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. В организации сочли ее неприемлемой.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Реал,УЕФА,
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