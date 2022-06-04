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1 час назад

Футболиста "Тоттенхэма" Рояла попытались ограбить под дулом пистолета в Бразилии

Газета.Ruиещё 2

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Эмерсон Роял подвергся попытке вооруженного ограбления, находясь на отдыхе в бразильском городе Американа. Футболисту удалось выйти из положения невредимым благодаря полицейскому, который проводил его до машины после серии из 29 выстрелов.

Футболиста "Тоттенхэма" Рояла попытались ограбить под дулом пистолета в Бразилии
Фото: ReutersReuters

Когда Эмерсон вышел из бара, к нему подошел охранник, представившийся болельщиком, чтобы сделать совместное фото. В этот момент к защитнику подошел мужчина, направивший на игрока пистолет – в попытке украсть его личные вещи. Тогда охранник достал свое оружие, в результате чего началась перестрелка. Отмечается, что в разгар этих событий 23-летний Эмерсон уже находился в безопасности.

В минувшем сезоне сезоне игрок провел за "Тоттенхэм" 41 матч, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Подопечные Антонио Конте финишировали в Английской премьер-лиге (АПЛ) на четвертом месте, которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Ранее португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился мнением о рекордах, которые установил за годы карьеры.

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